الکویت تطالب بموقف دولي واضح لإدانة الانتهاکات الإسرائيلية المتکررة

وأعرب المندوب الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، جمال الغنيم، عن استنكار بلاده الشديد للسياسة التي تتعامل بها "إسرائيل" مع الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وخاصة آليات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تتسم بعدم التعاون وعرقلة سير أعمال هذه الهيئات، وكأنها فوق القانون الدولي.

وقال في كلمة ألقاها، أمام الدورة الخمسين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إن "الكويت تطالب المجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني، والوقوف عند مسؤولياته؛ لضمان احترام مبادئ وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني الواجب الانطباق فوق الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس".

وأضاف أن "دولة الكویت تشاطر المجتمع الدولي قلقه حيال هذه الانتهاكات الخطيرة، وتدعو إلى ضمان المساءلة عن العديد من البلاغات المتعلقة بالاستخدام المفرط للقوة من القوات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وبدأت أعمال الدورة الـ(50) لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الاثنين 13 يونيو وتستمر حتى 8 تموز/ يوليو القادم.

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