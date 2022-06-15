رئیس الجمهوریة : العلاقات بين ايران وترکمنستان تفوق علاقات الجوار

وقال آية الله رئيسي في لقاء مشترك مع نظيره التركمانستاني سردار بردي محمدوف في مجمع سعد آباد التاريخي والثقافي اليوم الأربعاء: أن حضور الرئيس الترکمنستاني برفقة وفد رفيع المستوى له نقطة تحول في العلاقات بين البلدين.

واضاف : كانت لدينا علاقات جيدة مع تركمانستان خلال العقود الثلاثة الماضية، وان زيارتي إلى عشق آباد خلال الأشهر القليلة الفائتة لعبت دورًا مهمًا في تكثيف التعاون بين البلدین في مختلف المجالات. وقد تم اتخاذ خطوات جيدة في مجال مقايضة الغاز وتسهیل الترانزیت بین البلدین.

وأشار رئيس الجمهورية إلى وجود القدرات الجيدة للبلدين لتطویر التعاون الثنائي، داعیا الی تعزیز التعاون بین البلدین في مجالات الاقتصاد والتجارة والمياه والطاقة، من خلال توقيع المزيد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بینهما.

وقال، ان المحادثات بين وفدي البلدين تجري في جو يتسم بالشفافية والاحترام المتبادل واصفا المحادثات بأنها ناجحة.

وقال ان العلاقات الایرانیة التركمنستانية ليست علاقات جوار فحسب بل هي علاقات أخوية وحضارية وثقافية وعريقة وعمیقة.

من جانبه قال الرئيس التركمانستاني سردار بردي محمدوف : ناقشت العديد من القضايا مع الرئيس الإيراني منها التعاون التجاري والاقتصادي وزیادة حجم التبادلات بین البلدین وسبل توطید العلاقات في مجال الطاقة والنقل.

واعتبر محمدوف ان اجراء مباحثات حول حوض بحر قزوين وتركيز البلدين على توسيع العلاقات في المجالين الثقافي والإنساني من بهدف تعزيز وحدة الشعبين الايراني والتركمنستاني من الموضوعات التی تم طرحها في الاجتماع.

ووجه الرئيس التركمانستاني الدعوة لنظيره الايراني لحضور قمة دول بحر قزوين التي ستعقد في بلاده خلال العام الجاري.

واشار الى الاوضاع الجارية في افغانستان وقال: ناقشت القضايا المتعلقة بهذا البلد مع السيد رئيسي، ودعونا الى تشكيل حكومة شاملة في افغانستان.

وأضاف ان إيران وتركمانستان تريدان لأفغانستان أن تصبح دولة مزدهرة وأن يكون لها مشاركة فعالة ﻋﻠـﻰ الصعيدين اﻟـوطﻧﻲ واﻹﻗﻠﻳﻣـﻲ.

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