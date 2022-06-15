قائد الثورة الاسلامية يستقبل رئيس جمهورية ترکمانستان

طهران / 17 حزيران/يونيو/ارنا- اكد مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي بان افتعال الضجيج السياسي والاعلامي وفرض الضغوط لم ولن يؤثر على ايران، منوها الى ان اعادة فتح ملف الدراسات المزعومة "PMD" لن تساعد المفاوضات النووية.