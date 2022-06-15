قائد الثورة الاسلامية يستقبل رئيس جمهورية ترکمانستان

واستقبل قائد الثورة الاسلامية "الیوم الاربعاء رئيس جمهورية ترکمانستان " سردار بردي محمدوف" والوفد المرافق له.
وسنوافيكم بتفاصيل هذا الخبر لاحقا.
انتهى **3280
طهران/ 15حزیران/ یونیو/ ارنا- استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي الیوم الاربعاء رئيس جمهورية ترکمانستان " سردار بردي محمدوف" والوفد المرافق له.
واستقبل قائد الثورة الاسلامية "الیوم الاربعاء رئيس جمهورية ترکمانستان " سردار بردي محمدوف" والوفد المرافق له.
وسنوافيكم بتفاصيل هذا الخبر لاحقا.
انتهى **3280
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