١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١٢:٥٦ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84789612
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قائد الثورة الاسلامية يستقبل رئيس جمهورية ترکمانستان

قائد الثورة الاسلامية يستقبل رئيس جمهورية ترکمانستان

طهران/ 15حزیران/ یونیو/ ارنا- استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي الیوم الاربعاء رئيس جمهورية ترکمانستان " سردار بردي محمدوف" والوفد المرافق له.

واستقبل قائد الثورة الاسلامية "الیوم الاربعاء  رئيس جمهورية ترکمانستان  " سردار بردي محمدوف" والوفد المرافق له.

وسنوافيكم بتفاصيل هذا الخبر لاحقا.

انتهى **3280

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