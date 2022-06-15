ارتفاع حجم التجارة بين إيران وسلطنة عمان إلى ملياري دولار بنهاية العام

وقال محسن ضرابي في اجتماع غرفة التجارة الإيرانية العمانية اليوم الأربعاء أن حجم التبادل التجاري للبلدين بلغ العام الماضي مليارا و 336 مليون دولار

وشهدنا نموا بنسبة 57 بالمائة مقارنة بالعام الايراني المنتهي في 20 مارس 2021.

وأضاف أن قيمة صادرات إيران إلى سلطنة عمان بلغت 203 ملايين دولار بنمو 28 في المائة في الشهرين الماضيين، مشيرا إلى أن هذا الرقم في قطاع الواردات زاد بنسبة 187 في المائة وبلغت 128 مليون دولار . وبحسب احصاءات التجارة الخارجية فقد شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا بنسبة 145 بالمائة وبلغ 331 مليون دولار.

بدوره، قال سفير سلطنة عُمان لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، "إبراهيم بن أحمد المعيني"، في هذا اللقاء أن احصاءات التجارة واعدة، معربا عن امله بأن توسع التبادل التجاري، بجهود مسؤولي البلدين.

وأضاف: في سلطنة عمان نحاول إزالة المعوقات امام التجارة مع إيران وتمهيد الطريق لتوسيعها ، قائلا: أننا في سلطنة عمان نرحب بالمشاريع المشتركة وتطوير الخدمات التجارية بين البلدين وعلى الرغم من الحظر المفروض على إيران، نعمل على تطوير العلاقات الثنائية ونتوقع مستقبلا جيدا وآفاقا مستقبلية في هذا المجال.

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