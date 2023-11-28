وزراة الصحة في غزة : "اسرائيل" تمنع دخول الوقود الى شمال القطاع

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن "قوات الاحتلال دمرت وخربت أجزاء واسعة من المستشفيات في قطاع غزة"؛ مشيرة إلى أنها ستعمل على إعادة تشغيل قسم الكُلى في المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.

من جانب اخر، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة "إسماعيل الثوابتة"، ان "القطاع يحتاج إلى ألف شاحنة مساعدات يوميا للتعافي"؛ مبينا في تصريح صحفي مساء اليوم الثلاثاء : إن القطاع بحاجة إلى معدات وآليات للدفاع المدني وإلى أجهزة طبية.

واضاف الثوابتة : إن القطاع الصحي في غزة منهار تماما، ومجمع الشفاء الطبي يحتاج يوميا إلى 12 ألف لتر من الوقود؛ محذرا من، أن "عدم دخول الوقود إلى مدينة غزة وشمال القطاع ينذر بوقوع كارثة كبيرة".

وقال الثوابته : مضت 50 يوما ولم تدخل مدينة غزة وشمالي القطاع قطرة وقود واحدة؛ مطالباً "العالم بضرورة إدخال الوقود إلى القطاع، ومبينا ان "الهدنة كشفت حجم الدمار الهائل لا سيما في مدينة غزة وشمال القطاع".

واكمل هذا المسؤول في قطاع غزة المقاوم : الاحتلال يريد تهجير المواطنين من مدينة غزة وشمالي القطاع، نحن أمام كارثة فعلية ارتكبها الاحتلال داخل القطاع لا سيما في شماله؛ حسب موقع شهاب الاخباري.

انتهى ** ح ع