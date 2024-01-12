الجهاد الإسلامي: العدوان على اليمن يأتي لدعم القواعد العسكرية الغربية في فلسطين

وقالت حركة الجهاد الإسلامي إن هذا العدوان يأتي في سياق المظلة العسكرية التي توفرها دول الاستعمار الغربي لثكنتها العسكرية في فلسطين.

وأضافت أن ذلك يؤكد أن الإدارة الأمريكية هي التي تدير حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وحيت حركة الجهاد الإسلامي الموقف اليمني البي وصفته بالشريف والشجاع، وأدانت كل مواقف الخذلان العربي.

وعقبت: نؤكد أن مقاومة شعوب أمتنا هي التي ستنتصر في النهاية.

ودعت الجهاد أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك رفضا للعدوان على اليمن الشقيق الذي نهض دفاعا عن غزة ومقدسات المسلمين في فلسطين.

يذكر أنه نفذت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا عدوانا جويا على اليمن فجر اليوم الجمعة، بزعم محاولة منع جماعة أنصار الله استهداف السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى الكيان الصهيوني من عبور البحر الأحمر تضامنا مع غزة.

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