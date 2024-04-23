إيران وباكستان توقعان وثيقتي تعاون في مجال القانون والعدالة

وعلى هامش اللقاء ومناقشة الوفدين السياسي والاقتصادي رفيعي المستوى من البلدين، وقعا رحيمي ونظيره الباكستاني" نذير تارر" على وثيقتين "المساعدة القانونية المتبادلة في الشؤون المدنية والتجارية" و"مذكرة تفاهم حول التعاون القانوني بين إيران وباكستان" بحضور رئيس الجمهورية "اية الله ابراهيم رئيسي" ورئيس وزراء باکستان "شهباز شريف".

ووصل رئيس الجمهورية صباح الإثنين، إلى باكستان على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين.

وعقب مراسم الاستقبال الرسمية التي اقيمت على شرف الرئيس الايراني برعاية رئيس وزراء باكستان، عقد اعضاء الوفد الايراني رفيع المستوى اجتماعا مشتركا مع نظرائهم الباكستانيين، لمناقشة القضايا التي تهم البلدين؛ حيث جرى التوقيع على مذكرات للتفاهم بهدف توسيع التعاون الثنائي بمختلف المجالات.

وعقد اية الله رئيسي على امتداد هذه الزيارة، لقاء ثنائيا مع نظيره الباكستاني "اصف علي زارداري" كما يتوجه إلى عدد من المدن الباكستانية للقاء النخب العلمية والعلماء المسلمين ورجال الاعمال في هذا البلد.

كما زيارة إلى مدينة لاهور وكراتشي، هي ضمن جدول أعمال رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى باكستان.

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