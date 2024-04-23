آية الله رئيسي یزور مرقد إقبال لاهوري في باکستان

وكان في استقبال آية الله "إبراهيم رئيسي" لدى وصوله إلى لاهور، رئيسة وزراء ولاية البنجاب في المطار الدولي لهذه المدينة وزار مقبرة إقبال لاهوري كما وقع على الكتاب التذكاري لهذا المكان التاريخي.

كما التقى إمام جمعة مسجد الملك التاريخي ورئيس لجنة تأسيس باكستان "مولانا عبد الخبير آزاد" ، آية الله السيد إبراهيم رئيسي على هامش هذه المراسم وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الثقافية.

وخلال هذه الزیارة سيقوم رئيس الجمهورية الإيرانية بزيارة مسجد الملك التاريخي في لاهور وبعض الأماكن الثقافية وسيحضر اجتماعا في أقدم جامعة لاهور وسيلتقي حاكم هذه الولاية، بليغ الرحمن.

ووصل رئيس الجمهورية "اية الله ابراهيم رئيسي"، صباح امس الإثنين إلى باكستان على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين.

والتقی آية الله رئيسي خلال هذه الزیارة نظيره "آصف علي زرداري" ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني.

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