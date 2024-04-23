٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٨ ص
رمز الخبر: 85453969
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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بحضور القنصل العام الإيراني في السليمانية؛

افتتاح المركز التجاري المتخصص في صناعة البناء والتشييد الإيرانية في العراق

٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١٠:٤٨ ص
رمز الخبر: 85453969
افتتاح المركز التجاري المتخصص في صناعة البناء والتشييد الإيرانية في العراق

طهران/23 نيسان/ ابريل/إرنا- رعا القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في السليمانية باقليم كردستان العراق حفل افتتاح المركز التجاري المتخصص في صناعة البناء والتشييد الإيرانية في العراق من أجل توريد البضائع الإيرانية مباشرة بجودة عالية وأسعار مقبولة ومناسبة الى السوق العراقية.

وقد أقيم حفل افتتاح المركز التجاري المتخصص في صناعة البناء والتشييد الإيرانية في مدينة كلار، بإقليم كردستان العراق، بحضور القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في السليمانية "محمد محموديان".

كما حضر هذا الحفل بعض مسؤولي الحكومة المحلية بينهم محافظ كرميان بإقليم كردستان الشيخ جلال، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص ونشطاء قطاع البناء.

وفي هذا الحفل اشار محموديان الى قدرات إيران وإمكانياتها الاستثنائية في مجال البناء، معربا عن أمله في أن يكون إنشاء هذا المركز جسرا للقضاء على الوسطاء وتوريد البضائع الإيرانية بشكل مباشر الى السوق العراقية بجودة عالية وأسعار مقبولة ومناسبة.

يخوّل هذا المركز في هذا المركز التجاري المتخصص، الذي يقع في السوق الرئيسي لمدينة كلار، المصنعين الإيرانيين القادرين في مجال البناء تقديم منتجاتهم للمتقدمين بشكل دائم.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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