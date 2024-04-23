افتتاح المركز التجاري المتخصص في صناعة البناء والتشييد الإيرانية في العراق

وقد أقيم حفل افتتاح المركز التجاري المتخصص في صناعة البناء والتشييد الإيرانية في مدينة كلار، بإقليم كردستان العراق، بحضور القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في السليمانية "محمد محموديان".

كما حضر هذا الحفل بعض مسؤولي الحكومة المحلية بينهم محافظ كرميان بإقليم كردستان الشيخ جلال، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص ونشطاء قطاع البناء.

وفي هذا الحفل اشار محموديان الى قدرات إيران وإمكانياتها الاستثنائية في مجال البناء، معربا عن أمله في أن يكون إنشاء هذا المركز جسرا للقضاء على الوسطاء وتوريد البضائع الإيرانية بشكل مباشر الى السوق العراقية بجودة عالية وأسعار مقبولة ومناسبة.

يخوّل هذا المركز في هذا المركز التجاري المتخصص، الذي يقع في السوق الرئيسي لمدينة كلار، المصنعين الإيرانيين القادرين في مجال البناء تقديم منتجاتهم للمتقدمين بشكل دائم.

انتهى**ر.م