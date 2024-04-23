٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٠ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85454010
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أمير عبد اللهيان: لا ينبغي لأوروبا أن تتبع توصیة واشنطن لفرض الحظر علی ایران

٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٠ ص
رمز الخبر: 85454010
أمير عبد اللهيان: لا ينبغي لأوروبا أن تتبع توصیة واشنطن لفرض الحظر علی ایران

طهران/ 23 نيسان/ ابريل/ ارنا- قال وزير الخارجية الإيراني "حسین امیر عبداللهیان" : على الاتحاد الأوروبي ألا يتبع توصیة واشنطن في فرض الحظر علی ایران لإرضاء الکیان الصهیوني المجرم.

وردا على قرار الاتحاد الأوروبي بفرض الحظر على إيران كتب "حسين أميرعبداللهيان" على صفحته الشخصية في الفضاء الإفتراضي: "من المؤسف أن يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا سريعا بفرض المزيد من اجراءات الحظر غير القانونية ضد إيران لأن بلادنا استخدمت حقها في الدفاع عن نفسها ضد العدوان السافر للکیان الإسرائيلي.

واردف قائلا: يواصل الكيان الإسرائيلي جریمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين من خلال ارتكاب جرائم حرب مرکبة وهجمات صاروخية واتباع سیاسة التجویع لكن رد الاتحاد الأوروبي على هذه الأفعال ليس أكثر من مجرد كلمات فارغة.

وشدد بالقول: على الاتحاد الأوروبي ألا يتبع توصیة واشنطن لإرضاء الکیان الصهیوني المجرم.

یذکر أنه قد أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل قرار هذا الاتحاد بتوسيع اجراءات الحظر ضد إيران في مجال الطائرات بدون طيار.

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