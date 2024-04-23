حاكم اقليم البنجاب الباكستاني يلتقي الرئيس الايراني

وخلال استقباله لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية والوفد المرافق له في قصر رئيس الوزراء، أعرب حاكم البنجاب "محمد بليغ الرحمان" عن ارتياحه وسروره لزيارة اية الله رئيسي الى باكستان.

وحضر هذا اللقاء عن الجانب الايراني وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، مساعد الشؤون السياسية لمدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد جمشيدي" ،مساعد وزیر الخارجیة لشؤون الدبلوماسیة الاقتصادیة "مهدي صفري"، سفير إيران لدى باكستان "رضا أميري مقدم" والقنصل العام الإيراني في لاهور "مهران موحد فر".

اما عن الجانب الباكستاني فقد حضر هذا اللقاء المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية وسفير حكومة اقليم البنجاب في باكستان وبعض المسؤولين في حكومة هذا الاقليم.

وفي وقت سابق التقت رئیسة وزراء إقليم البنجاب "مريم نواز" الرئيس الايراني اية الله رئيسي فور وصوله الى اقليم البنجاب الأكثر اكتظاظا بالسكان في باكستان.

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