٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١:٠٤ م
رمز الخبر: 85454251
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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حاكم اقليم البنجاب الباكستاني يلتقي الرئيس الايراني

٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١:٠٤ م
رمز الخبر: 85454251
حاكم اقليم البنجاب الباكستاني يلتقي الرئيس الايراني

لاهور-23نيسان/ابريل/إرنا- التقى حاكم اقليم البنجاب الباكستاني محمد بليغ الرحمان برئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله إبراهيم رئيسي، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر التطورات المتعلقة بالعلاقات الثنائية.

وخلال استقباله لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية والوفد المرافق له في قصر رئيس الوزراء، أعرب حاكم البنجاب "محمد بليغ الرحمان" عن ارتياحه وسروره لزيارة اية الله رئيسي الى باكستان.

وحضر هذا اللقاء عن الجانب الايراني وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، مساعد الشؤون السياسية لمدير مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد جمشيدي" ،مساعد وزیر الخارجیة لشؤون الدبلوماسیة الاقتصادیة "مهدي صفري"، سفير إيران لدى باكستان "رضا أميري مقدم" والقنصل العام الإيراني في لاهور "مهران موحد فر".

اما عن الجانب الباكستاني فقد حضر هذا اللقاء المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية وسفير حكومة اقليم البنجاب في باكستان وبعض المسؤولين في حكومة هذا الاقليم.

وفي وقت سابق التقت رئیسة وزراء إقليم البنجاب "مريم نواز" الرئيس الايراني اية الله رئيسي فور وصوله الى اقليم البنجاب الأكثر اكتظاظا بالسكان في باكستان.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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