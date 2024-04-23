٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٢:٢١ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 85454387
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Dossier

"غوغل" تطرد 20 موظفا بعد احتجاجهم على صفقة مع "إسرائيل"

٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٢:٢١ م
رمز الخبر: 85454387
"غوغل" تطرد 20 موظفا بعد احتجاجهم على صفقة مع "إسرائيل"

طهران / 23 نيسان/أبريل/إرنا- قامت شركة "غوغل" الأمريكية بفصل حوالي 20 موظفا إضافيا، قالت إنهم شاركوا في احتجاجات تندد بصفقة الحوسبة السحابية التي أبرمتها الشركة مع الحكومة الإسرائيلية.

وبذلك وصل إجمالي عدد الموظفين الذين تم فصلهم في الأسبوع الماضي بسبب هذه القضية إلى أكثر من 50، وفقا لمجموعة النشطاء التي تمثلهم.

وأكد متحدث باسم "غوغل" أنها طردت مزيدا من الموظفين مع مواصلة تحقيقاتها في احتجاجات 16 أبريل التي تضمنت اعتصامات في مكاتب الشركة في مدينتي نيويورك وسانيفيل بولاية كاليفورنيا.

وتأتي عمليات الفصل من العمل هذه بعد أيام على قيام الرئيس التنفيذي "ساندر بيتشاي"، بإبلاغ الموظفين في مذكرة على مستوى الشركة أنه لا ينبغي لهم استخدام الشركة "كمنصة شخصية" أو "النزاع حول القضايا الخلافية أو مناقشة السياسة".

والأسبوع الماضي طردت "غوغل" 28 موظفا شاركوا في إضراب لمدة 10 ساعات في مكاتب الشركة احتجاجا على تعاونها مع الحكومة الإسرائيلية ومع الجيش الإسرائيلي.

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