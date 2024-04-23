نادي الأسير الفلسطيني: 8430 حالة اعتقال في الضفة منذ بدء طوفان الأقصى

وقال نادي الأسير:الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون جرائم وانتهاكات ممنهجة هي الأشد والأقسى تاريخيا.

وتابع: سلطات الاحتلال ارتكبت جرائم مروعة وخطيرة بحق الأسرى أدت إلى استشهاد 16 أسيرا على الأقل و إن الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة.

وأشار نادي الأسير إلى أنه بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال ما لا يقل عن 540 طفلا، علمًا أنّ حالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية أبريل/نيسان الحالي، أكثر من 9500 أسيرا، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال أكثر من 3660 أسيرًا.

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