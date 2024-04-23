٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٢:٥٤ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85454484
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نادي الأسير الفلسطيني: 8430 حالة اعتقال في الضفة منذ بدء طوفان الأقصى

٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٢:٥٤ م
رمز الخبر: 85454484
نادي الأسير الفلسطيني: 8430 حالة اعتقال في الضفة منذ بدء طوفان الأقصى

طهران / 23 نيسان/ابريل/ارنا- أعلن نادي الأسير الفلسطيني، بأن أكثر من 8430 حالة اعتقال تم رصدها في الضفة الغربية والقدس خلال 200 يوم من العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال نادي الأسير:الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون جرائم وانتهاكات ممنهجة هي الأشد والأقسى تاريخيا.

وتابع: سلطات الاحتلال ارتكبت جرائم مروعة وخطيرة بحق الأسرى أدت إلى استشهاد 16 أسيرا على الأقل و إن الاحتلال يواصل ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة.

وأشار نادي الأسير إلى أنه بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال ما لا يقل عن 540 طفلا، علمًا أنّ حالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.

وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية أبريل/نيسان الحالي، أكثر من 9500 أسيرا، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال أكثر من 3660 أسيرًا.

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