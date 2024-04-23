مسيرات حزب الله تستهدف مقرّ لواء غولاني في عمق الاحتلال

وبحسب تقرير قناة الميادين الاخبارية، اليوم الثلاثاء، فقد تعرّض هدف عسكري في إحدى مستوطنات الساحل داخل الكيان الصهيوني، لعملية هجومٍ بمسيّرات انقضاضية؛ مؤكدة بأنه تمّت إصابة هذا الهدف لأول مرة.

ولاحقاً، أصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان، بياناً أعلنت فيه أنه "رداً على ‏العدوان "الإسرائيلي" على بلدة عدلون واغتيال أحد الأخوة المجاهدين، ‏شنّت المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 01:40 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23-04-‌‏2024 هجوماً جوياً مركباً بمسيرات إشغالية ‏وأخرى انقضاضية".

وأوضح البيان، أنّ الهجوم الجوي استهدف مقر قيادة لواء غولاني ومقر وحدة إيغوز 621 في ثكنة شراغا شمال ‏مدينة عكا المحتلة، وأصابت المسيّرات أهدافها بدقة. ‏

من جانبه، تحدث الإعلام "الإسرائيلي"، عن انطلاق صفارات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى، خشية تسلل طائرة من دون طيار، مشيراً إلى إطلاق صاروخ اعتراضي تجاه هدف جوي مشبوه في سماء نهاريا.

انتهى ** ح ع