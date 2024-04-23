السيد رئيسي يزور مدينة كراتشي الباكستانية

واشار موفد ارنا، بان رئيس الوزراء باقليم السند، ومحافظ الاقليم والقنصل العام الايراني في كراتشي "حسن نوریان"، كانوا باستقبال "السيد رئيسي" لدى وصوله مطار "محمد علي جناح" الدولي.

ومن المقرر ان يزور الرئيس الايراني والوفد المرافق له، مرقد الراحل "محمد علي جناح" مؤسس دولة باكستان، الذي يعرف بـ "القائد الاعظم لمسيرة الاستقلال" في هذا البلد.

وبدا رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، زيارته الحالية الى اسلام اباد، امس الاثنين، يرافقه وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة رسمية من نظيره الباكستاني.

وجرى على امتداد هذه الزيارة، عقد لقاء ثنائي بين السيد رئيسي ورئيس الحكومة الباكستانية، تلاه اجتماع مشترك بين اعضاء الوفد رفيع المستوى المرافق للرئيس الايراني مع نظرائهم الباكسانيين.

كما التقى رئيس الجمهورية، مع نظيره الباكستاني "آصف علي زرداري"، واجتمع بحشد من العلماء والنخب ورجال الأعمال الباكستانيين، خلال تفقده عددا من المدن في هذا البلد.

وزار الرئيس الايراني، صباح اليوم الثلاثاء، مدينة لاهور في اقليم البنجاب، باعتبارها رمز الثقافة في باكستان، حيث التقى رئيسة وزراء البنجاب، السيدة "مريم نواز شريف"، قبل التوجه الى مدينة كراتشي باقليم السند.

انتهى ** ح ع