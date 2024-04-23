الامام الخامنئي يستقبل الاربعاء حشدا عماليا من انحاء البلاد

وافادت ارنا، ان هذا اللقاء، سيعقد صباح الاربعاء - 24 نيسان الجاري، في حسينية الامام الخميني (رض) بطهران، واحتفاء بذكرى "اسبوع العمل والعمال" في ايران.

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