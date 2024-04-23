القسام : العدو عالق في غزة ولن يحصد إلا الخزي والهزيمة

وأضاف "أبو عبيدة"، في تصريح صحفي بثته الجزيرة الاخبارية عصر اليوم الثلاثاء، أنه "بعد مرور 200 يوم على طوفان الاقصى، ومقاومتنا في غزة راسخة رسوخ جبال فلسطين، والعدو المجرم لازال يحاول لملمة صورته".

وتابع : لم نوثق إلا النزر اليسير من ضربات أبطالنا للعدو، وسنواصل ضرباتنا ومقاومتنا ما دام عدوان الاحتلال أو وجوده مستمرا على أي شبر من أرضنا.

ولفت ابو عبيدة، بان "العدو لم يستطع خلال 200 يوم، أن يحقق سوى المجازر الجماعية والتدمير والقتل، وقواته تحاول إيهام العالم بأنها قضت على كل فصائل المقاومة، وهذه أكذوبة كبيرة".

وشدد المتحدث باسم كتائب القسام، قائلا : لن نتنازل عن الحقوق الأساسية لشعبنا، وعلى رأسها الانسحاب ورفع الحصار وعودة النازحين إلى ديارهم.

وحول المفاوضات بين حماس والكيان الصهيوني، اوضح بان "العدو يحاول التنصل من كل وعوده في المفاوضات ويريد كسب المزيد من الوقت"؛ مردفا ان "سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى العدو في غزة".

ومضى الى القول : الكرة في ملعب من يعنيه الأمر من جمهور العدو، لكن الوقت ضيق والفرص قليلة.. ما يسمى الضغط العسكري لن يدفعنا إلا للثبات على مواقفنا والحفاظ على حقوق شعبنا وعدم التفريط فيها.

كما تطرق الى عملية "الوعد الصادق" البطولية التي نفذها الحرس الثوري الاسبوع الماضي؛ مصرحا ان "رد إيران بحجمه وطبيعته وضع قواعد جديدة وأربك حسابات العدو".

واكمل ابو عبيدة : ندعو جماهير أمتنا إلى تصعيد حراكها الداعم للمقاومة"؛ مؤكدا بان "المقاومة ستظل أمينة على تضحيات شعبنا، ونحن نحمل آلامه وآماله".

انتهى ** ح ع