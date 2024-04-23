امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يلتقي نظيره العراقي في سانت بطرسبيرغ

وافاد مراسل "ارنا" في موسكو، ان هذا اللقاء جرى على هامش "منتدى روسيا للامن" الذي ينعقد لدورته الثانية عشرة في مدينة سانت بطرسبيرغ الروسية.

وتباحث "احمديان" و"الاعرجي" في لقائما اليوم، حول نسبة تنفيذ الاتفاقية الامنية الموقعة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية العراقية، حيث تم الاتفاق على التسريع في عقد اجتماعات اللجان الفرعية والعليا.

من جانبه، اثنى "الاعرجي" على دور الجمهورية الاسلامية الايرانية في تامين المنطقة وارساء السلام والاستقرار الاقليميين.

ووصل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي اكبر احمديان"، ظهر اليوم الثلاثاء، الى مطار "بولكوفو" بمدينة سانت بطرسبيرغ الروسية.

زيارة "احمديان" الحالية الى روسيا، جاءت بدعوة رسمية من امين المجلس الاعلى للامن القومي الروسي "نيكولاي باتروشيف"، لحضور المنتدى الـ 12 للامن، وايضا اجتماع وزراء الدفاع وامناء المجالس العليا للامن القومي في دول مجموعة بريكس.

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