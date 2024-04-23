عقوبات أمريكية جديدة على شركتين و 4 افراد في ايران بزعم تنفيذ هجمات سيبرانية

وادعت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان اصدرته الثلاثاء أن هذه الهجمات نفذت “باسم القيادة السيبرانية-الالكترونية للحرس الثوري الإسلامي في ايران”.

وأفاد منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة أدرجت على قائمة العقوبات يوم الثلاثاء أفرادا وكيانات مرتبطة بقيادة الحرس الثوري الإيراني المعنية بالعمليات الإلكترونية.

وزعمت وزارة الخزانة الأمريكية: أن هذه الجهات الفاعلة استهدفت أكثر من 12 شركة أمريكية ومؤسسات حكومية من خلال عمليات إلكترونية، بما في ذلك هجمات التصيد والبرامج الضارة.

والشركات والأفراد الذين تم فرض عقوبات عليهم هم؛ شركة "مهرسام أنديشة ساز نيك"، وشركة "دادة افزار آرمان"، وعلي رضا شفيع نسب، ورضا كاظمي فر رحمن، وحسين محمد هاروني، وكميل برادران سلماني.

انتهى ** 2342