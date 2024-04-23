ايران: 200 يوم من الإبادة الجماعية الصهيونية ضد الفلسطينيين مستمرة دون عقاب

وكتبت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء ، على حساب المستخدم الخاص بها على موقع إكس (تويتر سابقا) من خلال نشر شريط فيديو: على مدى 200 يوم، تستمر حرب الإبادة الجماعية التي يشنها المتطرفون الصهاينة ضد الفلسطينيين الأبرياء مع الإفلات من العقاب. لقد قتل كيان الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن أكثر من 14 ألف طفل ويستمتع بذلك تمامًا.

وبحسب إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى، استشهد 34183 فلسطينيا في غزة، وأصيب 77143 آخرون.

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