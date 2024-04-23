إعلام إسرائيلي: استهداف قيادة "غولاني" في عكا تميّز ببُعد المدى وعدد المسيّرات

واوردت الميادين بان مراسل القناة الـ"12" الإسرائيلية افاد بأنّ هذه "ليست المرة الأولى التي يحدث فيها أمر من هذا النوع"، لكنّه "مغاير بسبب بُعد المدى والعدد".

وأوضح المراسل أنّ حزب الله أرسل 3 مسيّرات نحو "الكريوت"، في الوقت الذي كان مئات المستوطنين يسبحون في شاطئ عكا وفي شاطئ "الكريوت".

وأضاف أنّ صفارات الإنذار دوّت مع سلسلة محاولاتٍ من الدفاعات الجوية الإسرائيلية لاعتراض المسيّرات، الأمر الذي أدّى الى حالةٍ من الهلع لدى المستوطنين، الذين هربوا إلى بيوتهم.

بدوره، قال المعلق العسكري في القناة الـ"13" الإسرائيلية، أور هيلر، إنّ حالةً من الخوف سادت المستوطنين في عكا، لأنّهم لم يسمعوا صفارات الإنذار، منذ شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي، أي منذ نحو 4 أشهر.

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان، أعلنت، الثلاثاء ، استهداف مقر قيادة لواء "غولاني" ومقر وحدة "إيغوز 621"، في ثكنة "شراغا"، شمالي ‏مدينة عكا المحتلة، بالمسيّرات الإشغالية ‏والانقضاضية، مؤكّدةً إصابة أهدافها بدقة.

وأظهرت مشاهد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي هروب المستوطنين من شاطئ عكا، بعد دوي صفّارات الإنذار.

من جهتها، أكّدت إذاعة "جيش" الاحتلال أنّ 200 ألف مستوطن دخلوا الملاجئ في الشمال، بعد إطلاق 3 مسيّرات من لبنان في اتجاه مستوطنة "نهاريا".

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