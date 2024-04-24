رئیس الجمهوریة یصل إلی سریلانکا

وبعد الانتهاء من زیارته إلى باکستان، غادر آية الله رئيسي باکستان متوجهاً إلى سريلانكا برفقة رياض حسين بيرزاده، وزير الإسكان الفيدرالي في باكستان ومحافظ ولاية سند في کراتشي.

وقام رئیس الجمهوریة بزیارة سريلانكا، تلبیة لدعوة رسمية من نظیره من سريلانكا "رانيل ويكرمسينغه".

وسيشارك مع رئيس سريلانكا في حفل الافتتاح وبدء التشغيل الرسمي لـ ""مشروع أوماایا متعدد الأغراض" بما في ذلك سدين ومحطة كهرباء بقدرة 120 ميغاواط بناها مقاولين إيرانيين وذلك خلال هذه الزیارة التي ستستغرق يوما واحدا.

وتم تنفيذ جميع مراحل الاستشارة والتصميم والبناء لهذا المشروع متعدد الأغراض من قبل مهندسين إيرانيين وهو أحد أكبر مشاريع البناء في سريلانكا وتبلغ تکلفته حوالي 500 مليون دولار وقد لعب أكثر من 400 مهندس إيراني دورًا في بنائه.

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