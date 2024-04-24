اعتقالات واسعة في جامعات إميركية للمطالبين بوقف الحرب على غزة

وقد أغلقت جامعة هارفارد يارد بواباتها وألغت الفصول الدراسية أمس الثلاثاء، حيث سعت بعض الجامعات الأميركية المرموقة لنزع فتيل التوترات في الحرم الجامعي بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي جامعة نيويورك، اتسع المعسكر الذي أقامه الطلاب الأربعاء الماضي ليصل إلى مئات المتظاهرين أمس. وقالت الجامعة إنها حذرت الحشد بضرورة المغادرة، ثم استدعت الشرطة بعد أن أصبح المشهد غير منظم. وقالت أيضا إنها علمت بتقارير عن "هتافات تخويف وعدة حوادث معادية للسامية".

ونقلت شبكة "سي إن إن" - عن شرطة نيويورك - اعتقالها لطلاب وأعضاء بهيئة التدريس بجامعة نيويورك خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في الجامعة.

وقال طالب الحقوق بجامعة نيويورك "بيول يون": "إنها حملة شنيعة حقا من قبل الجامعة للسماح للشرطة باعتقال الطلاب في حرمنا الجامعي".

وفي المقابل، ذكر بعض الطلاب اليهود أن "الكثير من الانتقادات الموجهة لإسرائيل انحرفت إلى معاداة السامية وجعلتهم يشعرون بعدم الأمان".

كما ساد التوتر جامعة كولومبيا وأغلقت بوابات الحرم الجامعي أمام أي شخص ليس لديه بطاقة هوية جامعية، حيث اندلعت الاحتجاجات داخل الحرم الجامعي وخارجه. وقادت امرأة داخل الحرم الجامعي نحو 20 متظاهرا إلى الشارع بالخارج وهي تهتف "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة الأميركية أنه جرى اعتقال 133 من المحتجين على حرب غزة في حرم جامعة كولومبيا.

وقالت النائبة الأميركية كاثي مانينغ، وهي ديمقراطية من ولاية كارولينا الشمالية كانت تزور كولومبيا مع 3 أعضاء يهود آخرين بالكونغرس "لقد رأينا علامات تشير إلى ضرورة تدمير إسرائيل".

وأعلنت جامعة كولومبيا أمس، أن الدورات التدريبي

ة في حرم الجامعة ستوفر خيارات افتراضية للطلاب عندما يكون ذلك ممكنا، مع الإشارة إلى السلامة كأولوية قصوى لهم. وقالت رئيسة الجامعة "مينوش شفيق" في رسالة إلى الطلاب إنها تشعر بحزن عميق لما يحدث في الحرم الجامعي.

وفي ماساتشوستس، ظهرت لافتة أمس الثلاثاء، تقول إن ساحة جامعة هارفارد مغلقة أمام الجمهور. وقالت إن الخيام والطاولات لم يسمح لها بالدخول إلى فناء الجامعة إلا بإذن مسبق. وعلقت لافتة تقول "الطلاب الذين ينتهكون هذه السياسات يخضعون لإجراءات تأديبية".

وكان حراس الأمن يقومون بفحص الأشخاص للحصول على بطاقات هوية جامعية. وفي اليوم نفسه، قالت لجنة التضامن مع فلسطين لطلبة جامعة هارفارد إن إدارة الجامعة علقت مجموعتهم.

وقالت لجنة التضامن مع فلسطين في بيان إنه تم تعليقها لأسباب فنية وإن الجامعة لم تقدم توضيحا مكتوبا بشأن سياساتها عندما سئلت. وكتبت المجموعة في بيان "لقد أظهرت لنا جامعة هارفارد مرارا وتكرارا أن فلسطين تظل الاستثناء لحرية التعبير".

وشهدت الولايات المتحدة مظاهرات أوسع في مختلف أنحائها بسبب الحرب في غزة.

وقطع المتظاهرون المؤيدون لفلسطين عددا من الطرق الرئيسية عبر البلاد، ما قلص إمكانية الوصول إلى عدد من المطارات بينها مطار أوهير الدولي، في ولاية شيكاغو، ومطار تاكوما الدولي في سياتل.

ومع دخول العدوان يومه الـ201، الاحتلال يواصل غاراته على مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

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