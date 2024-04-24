الشرطة الإیرانیة تعلن تفكيك عدة عصابات الفساد والدعارة

وأعلن "سعید منتظرالمهدي" اعتقال عدد من الناشطين في عصابات الفساد والدعارة الذين كانوا يحاولون جذب الفتيات الإيرانيات ونقلهن إلی خارج البلاد لتقديم خدمات جنسية والاتجار بهن.

وأشار إلى تفکیك الفرع الأجنبي لعصابة الفساد والدعارة "سرویس اسکورت"، التي كانت تحاول وراء التعرف على الفتيات وجذبهن ونقلهن للخدمات الجنسية والاتجار بهن في الخارج، و وقال إنه اعتقل 24 شخصا في المرحلة الأولى من هذا الملف و57 شخصا في المرحلة الثانية، كما تم التعرف على عدد كبير في المرحلة الثالثة. و إن ملفهم قید التحقیق.

كما أشار إلى "مشروع كينغ" وهو عبارة عن شبكة منظمة لتهريب النساء إلى تركيا وجورجيا. وقال: تم التعرف على علاقاتهم مع عصابات إجرامية في مجال "الفساد والدعارة والمواد الإباحية" في الخارج، وأخيراً تم القبض على الأعضاء الرئيسيين في محافظتي طهران وألبرز ومعبر بازركان الحدودي.

ولفت إلی ملف "جتر بیت" التي حاولت إعداد أفلام اباحیة للشبكات والمواقع التي تنشر محتوى غير أخلاقي وقال: للأسف، بعض الفتيات الصغيرات (15-26 سنة) وقعن في فخ زعيم شبكة "جتر بیت"، وكانت هذه العصابة تنتج فيديوهات جنسية مباشرة من هذه الفتیات للرجال من جنسيات مختلفة: الألمانية، الفرنسية، الأمريكية، الأوكرانية، الروسية، البریطانیة وغيرها.

كما أعلن اعتقال عدد من عناصر ملف رافائيل واوضح : رافائيل مواطن من إحدى دول أمريكا الجنوبية ومقيم في الدول المجاورة وله تعاملات واسعة مع مختلف عصابات الفساد والدعارة ومواقع الرهان في الخارج.

وقال: ألقى القبض على عدد من عناصر ملف "Level Up Dance" الذين كانوا يحاولون وراء التعرف على فتيات لأغراض غير أخلاقية وانتاج أفلام إباحية وتكوين شبكات دعارة وغيرها، بذریعة إجراء مسابقات رقص في دول مجاورة.

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