٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١١:٣٥ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85455337
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تدشین مشروع "اومااویا" متعدد الأغراض في سريلانكا بحضور رئیس الجمهوریة

٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١١:٣٥ ص
رمز الخبر: 85455337

طهران/24 نيسان/ابريل/إرنا-حضر رئيس الجمهورية آیة الله السید "ابراهيم رئيسي "اليوم الأربعاء حفل الافتتاح وتدشین "مشروع أوماایا متعدد الأغراض" في سريلانكا.

وقام رئیس الجمهوریة الیوم الأربعاء بزیارة سريلانكا، تلبیة لدعوة رسمية من نظیره من سريلانكا "رانيل ويكرمسينغه". وستغرق هذه الزیارة يوما واحدا.
وشارك في حفل الافتتاح وبدء التشغيل الرسمي لـ ""مشروع أوماایا متعدد الأغراض" بما في ذلك سدين ومحطة كهرباء بقدرة 120 ميغاواط بناها مقاولون إيرانيون.
وتم تنفيذ جميع مراحل الاستشارة والتصميم والبناء لهذا المشروع متعدد الأغراض من قبل مهندسين إيرانيين وهو أحد أكبر مشاريع البناء في سريلانكا وتبلغ تکلفته حوالي 500 مليون دولار وقد لعب أكثر من 400 مهندس إيراني دورًا في بنائه.

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