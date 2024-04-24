تدشین مشروع "اومااویا" متعدد الأغراض في سريلانكا بحضور رئیس الجمهوریة

وقام رئیس الجمهوریة الیوم الأربعاء بزیارة سريلانكا، تلبیة لدعوة رسمية من نظیره من سريلانكا "رانيل ويكرمسينغه". وستغرق هذه الزیارة يوما واحدا.

وشارك في حفل الافتتاح وبدء التشغيل الرسمي لـ ""مشروع أوماایا متعدد الأغراض" بما في ذلك سدين ومحطة كهرباء بقدرة 120 ميغاواط بناها مقاولون إيرانيون.

وتم تنفيذ جميع مراحل الاستشارة والتصميم والبناء لهذا المشروع متعدد الأغراض من قبل مهندسين إيرانيين وهو أحد أكبر مشاريع البناء في سريلانكا وتبلغ تکلفته حوالي 500 مليون دولار وقد لعب أكثر من 400 مهندس إيراني دورًا في بنائه.

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