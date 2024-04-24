كنعاني: على أميركا أن تحترم المطالب القانونية للطلاب

وتعليقا على حالة القمع التي تمارسها الشرطة الامريكية بحق الطلاب المتضامنين مع فلسطين بالجامعات الأمريكية ،اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" في منشور له على حسابه الرسمي عبر منصة "اكس"، بأن التقارير الإخبارية المتعلقة بالقمع والاعتقال واسع النطاق لطلاب الجامعات الأمريكية من قبل شرطة هذا البلد لدعمهم الشعب الفلسطيني، يعد انتهاكا عنيفا لحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان مضيفا بانها أثارت قلق الناس في جميع أنحاء العالم.

كما صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية انه من الضروري أن تلتزم الحكومة الأمريكية بتعهداتها في مجال حقوق الانسان وتضمن حرية الرأي التعبير والتجمع لطلاب الجامعات والأساتذة وتحترام مطالبهم وحقوقهم القانونية.

واضاف كنعاني انه لن يتم محو دور الادارة الأمريكية الداعم للإبادة الجماعية للفلسطينيين على يد الكيان الصهيوني من خلال اختلاق الأجواء المضطربة وإسكات المتظاهرين.

وتشير الاخبار الواردة الى اعتقال أكثر من 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين في اعتصام داخل جامعات كولومبيا وما لا يقل عن 45 شخصا في جامعة ييل يوم الاثنين 22 نيسان/ أبريل بمدينة نيويورك.

ووفقاً لشرطة ولاية كونيتيكت، حيث تقع جامعة ييل، فقد تم القبض على هؤلاء الطلاب بعد أن أصدرت شرطة الحرم الجامعي أمراً بوقف الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

انتهى**ر.م