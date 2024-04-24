٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١:٢٨ م
رمز الخبر: 85455550
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journalistزهراء ناظمي

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ايرانيتان تحصدان ذهبية و برونزية في منافسات بطولة العالم للوشو في الصين

٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١:٢٨ م
رمز الخبر: 85455550
ايرانيتان تحصدان ذهبية و برونزية في منافسات بطولة العالم للوشو في الصين

طهران/ 24 نيسان/ ابريل/ ارنا- حصدت اللاعبتان الإيرانيتان "هليا اسديان"، و"زهراء جليلي" الذهبية والبرنزية في المنافسات المؤهلة لبطولة العالم للوشو في مدينة "جياينغ ين" بالصين.

وبدأت المنافسات المؤهلة لبطولة العالم للوشو صباح اليوم الأربعاء، في مدينة جياينغ ين بالصين، بحيث تقلدت اللاعبة الإيرانية "هليا اسديان" أول ميدالية ذهبية للسيدات بتسجيلها 9.620 نقطة وحصدت المركز الأول في فرع نين جوين  واحتل رياضيون من سنغافورة وأوزبكستان المركزين الثاني والثالث في هذا القسم.

كما تمكنت الاعبة الإيرانية زهراء جليلي، من حصد ميدالية برنزية برصيد 9.513 والحصول على المركز الثالث في فرع غوئن شو.

ايرانيتان تحصدان ذهبية و برونزية في منافسات بطولة العالم للوشو في الصين

وشارك المنتخب الوطني الإيراني في هذه المسابقات بحضور 14 رياضيين (8رجال و6 نساء).
وتقيم هذه المسابقات بمشاركة 38 دولة و300 رياضي من انحاء العالم.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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