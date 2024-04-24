ايرانيتان تحصدان ذهبية و برونزية في منافسات بطولة العالم للوشو في الصين

وبدأت المنافسات المؤهلة لبطولة العالم للوشو صباح اليوم الأربعاء، في مدينة جياينغ ين بالصين، بحيث تقلدت اللاعبة الإيرانية "هليا اسديان" أول ميدالية ذهبية للسيدات بتسجيلها 9.620 نقطة وحصدت المركز الأول في فرع نين جوين واحتل رياضيون من سنغافورة وأوزبكستان المركزين الثاني والثالث في هذا القسم.

كما تمكنت الاعبة الإيرانية زهراء جليلي، من حصد ميدالية برنزية برصيد 9.513 والحصول على المركز الثالث في فرع غوئن شو.

وشارك المنتخب الوطني الإيراني في هذه المسابقات بحضور 14 رياضيين (8رجال و6 نساء).

وتقيم هذه المسابقات بمشاركة 38 دولة و300 رياضي من انحاء العالم.

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