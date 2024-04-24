استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال بزعم تنفيذها عملية طعن

و زعمت إذاعة جيش الاحتلال بأن فتاة فلسطينية كانت تحاول تنفيذ عملية طعن قرب كريات أربعة في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وزعمت القناة “12” الإسرائيلية الخاصة، أن الفلسطينية “كانت تحمل سكينا وحاولت طعن جندي من الكتيبة 92 التابعة للواء كفير، قبل إطلاق النار عليها وقتلها”.

وذكرت وسائل إعلام أخرى فلسطينية أنه تم تأكيد استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال قرب بيت عينون شمال الخليل بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الفتاة ميمونة عبد الحميد حراحشة (20 عاماً) برصاص الاحتلال شمال الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال تعمد ترك الشهيدة حراحشة تنزف، دون السماح لطواقم الإسعاف بالوصول إليها، على الطريق الالتفافي 60، قرب مفترق 35، وما زالوا يحتجزون جثمانها.

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