البعثة الايرانية في جنيف : يجب وقف مجازر الابادة الجماعية في غزة

واشار "بحريني"، في رسالتين على حدة لرئيس الصليب الاحمر وايضا مفوض حقوق الانسان الاممي، اشار الى قائمة من جرائم الحرب التي اقترفها الصهاينة طيلة الاشهر الثمانية الماضية؛ مجددا مطلبه من المنظمات الدولية المعنية بوقف هذه الابادة الجماعية.

كما تطرق الى تقرير "منظمة الدفاع المدني بغزة"، الذي يكشف عن انتشال 200 جثة بمجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس، تعود لشهداء فلسطينيين قضوا بفعل جرائم حرب الجيش الصهيوني؛ مؤكدا عبر رسالتيه، بانه قبل وقوع تلك المجزرة، كان خبراء دوليّون قد حذروا من هجوم الكيان الصهيوني على المشافي داخل القطاع.

واستطرد السفير الايراني في جنيف : هذه الحقيقة، تنذر بوقوع مجازر مماثلة لو لم يتم وضع حد لتلك الممارسات الاجرامية المهولة.

واوضح "بحريني"، انه وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقضايا الانسانية، والتي تؤكد على صون حقوق المدنيين خلال الصراعات المسلحة، وواجب لجنة الصليب الاحمر الدولي بدورها كمنظمة اممية تعنى بحماية حقوق الانسان في الصعيد الدولي، وايضا اتفاقيات جنيف، اذن يتعيّن (على المجتمع الدولي) ان يبذل قصارى الجهود من اجل تنفيذ بنود هذه الاتفاقيات.

انتهى ** ح ع