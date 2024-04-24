برعاية رئيسي البلدين .. ايران وسريلانكا توقعان 5 وثائق للتعاون الثنائي

ووصل "اية الله رئيسي"، صباح اليوم الاربعاء، على راس وفد رفيع المستوى الى العاصمة السريلانكية كولمبو، قادما من جمهورية باكستان الاسلامية؛ في زيارة رسمية ليوم واحد.

واجرى رئيس جمهورية سريلانكا "رانيل فيكر ماسينغي"، في القصر الرئاسي بمدينة كولمبو، مراسم استقبال رسمية لنظيره الايراني الزائر "اية الله رئيسي" والوفد المرافق له.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الجمهورية الاسلامية في هذه الزيارة، وزير الطاقة الايراني، لحضور مراسم تدشين 3 مشاريع ضخمة متعلقة بالطاقة داخل سريلانكا، وبما يشمل مشروع نقل المياه، وانشاء سد وبناء محطة لتوليد الكهرباء.

وافادت ارنا، ان كافة المشاريع الثلاث اعلاه، انجزت بجهود واشراف المهندسين الايرانين.

انتهى ** ح ع