الخارجية الايرانية تعلن رفضها مضمون البيان الكويتي الاردني بشان حقل ارش

وردا على احد بنود هذا البيان الذي يشير الى ادعاء الحكومة الكويتية بشان حقل ارش، قال "كنعاني" مساء اليوم الاربعاء : ان طرح الاعداء من جانب واحد عبر هكذا بيانات، لا يضمن اي حق للمدعي.

كما اشار الى المفاوضات والمشاورات السابقة بين ايران والكويت، مصرحا : ننصح الكويت بالابتعاد عن مسار الضجيج الإعلامي الخاطئ حول هذه القضية، والعودة بدلا من ذلك إلى المفاوضات الفنية والقانونية باعتبارها السبيل الامثل والأنسب للنظر في هذا الامر.

وجدد المتحدث باسم الخارجية التاكيد، على استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من منطلق الحقوق التاريخية وخلفية المفاوضات المشتركة، لكي تواصل المفاوضات وفقا للاطر التي تضمن احترام المصالح المشتركة.

كما اكد كنعاني على ضرورة الالتزام بمبدأ حسن النية خلال التفاعلات الإقليمية، وذلك بعيدا عن تدخل حكومات ثالثة في هذا الخصوص.

وختم المتحدث باسم الخارجية : ان الدول المعنية، بامكانها حتما التوصل إلى الاتفاق المنشود في ظل التعاون الودي، الذي يتناغم مع المصالح المشتركة ويرفض اي ضجيج اعلامي.

انتهى ** ح ع