توقيع مذكرة تفاهم بين رئيسي مجلس الامن القومي الايراني والروسي

وبناء على مذكرة التفاهم هذه، سيرتفع مستوى العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاستراتيجية.

وعلى هامش التوقيع على مذكرة التفاهم ناقش أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان مع نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف زيادة التعاون في المجال الامني.

الى ذلك بحث الجانبان القضايا المتعلقة ببناء التعاون العملي الروسي الإيراني في مجال الأمن، كما تبادلا وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، مؤكدين اهتمامهما بمنع المزيد من تصعيد التوترات.‎

وعقد الاربعاء بمدينة سان بطرسبورغ الاجتماع الدولي الثاني عشر للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية تحت رعاية مجلس الأمن الروسي.

واعلن أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، ان أمناء مجلس الأمن ومستشاري الأمن القومي ونواب رؤساء الوزراء ورؤساء أجهزة الأمن والمخابرات من 106 دول حضروا الاجتماع.

كما عقدت في سان بطرسبورغ أربعة اجتماعات بعنوان "ضمان أمن المعلومات في العالم الناشئ متعدد الأقطاب (التهديدات والفرص)"، و"الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم التقليدية للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار الدولي"، و"التعاون الدولي لمواجهة الهجرة غير الشرعية" و"قضايا حماية السكان في النزاعات العسكرية وحالات الطوارئ الطبيعية وغير الطبيعية".

وأقيم على هامش الاجتماع معرض للمنتجات العسكرية والتقنيات المتقدمة وأمن المعلومات والتعامل مع التحديات الجديدة والطاقة النووية.

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