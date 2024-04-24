رئيسي يغادر العاصمة السريلانكية كولومبو عائدا الى طهران

وكان الرئيس آية الله رئيسي قد توجه خلال هذه الزيارة إلى موقع تنفيذ السد متعدد الأغراض ومحطة توليد الكهرباء ونفق نقل المياه "أويااوما" وافتتح مع نظيره السريلانكي هذا المشروع الذي يعد من أكبر المشاريع لتصدير الخدمات التقنية والهندسية من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

بعد ذلك توجه آية الله رئيسي إلى العاصمة كولومبو، حيث استقبله رسميا نظيره السريلانكي في القصر الرئاسي، وبعدها عقد اجتماع ثنائي اعقبه اجتماع موسع بحضورهما بين وفدي البلدين رفيعي المستوى ومن ثم شاركا في مؤتمر صحفي شرحا فيه نتائج المحادثات والاتفاقات التي تم التوصل إليها.

وخلال هذه الزيارة، زار الرئيس الايراني أيضًا مسجد كاليباتي الكبير في كولومبو وتحدث مع المصلين فيه.

وكان الرئيس الايراني قد زار باكستان قبل توجهه الى سريلانكا، يومي الاثنين والثلاثاء، حيث اجرى محادثات مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ وقائد الجيش الباكستاني.

وتم في ختام اجتماع وفدي البلدين رفيعي المستوى بحضور الرئيس الايراني ورئيس الوزراء الباكستاني التوقيع على 8 وثائق للتعاون الثنائي.

كما زار الرئيس الايراني مدينتي لاهور وكراتشي والتقى المسؤولين المحليين فيهما وزار مرقد العلامة الفيلسوف اقبال لاهور في لاهور ومرقد زعيم استقلال باكستان محمد علي جناح في كراتشي.

انتهى ** 2342