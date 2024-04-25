الرئيس السريلانكي يثمن مشاركة ايران في عملية البناء والاعمار في بلاده 

وفي اللقاء المشترك للوفدين رفيعي المستوى من الجمهورية الاسلامية الايرانية وسريلانكا، الذي عقد مساء الاربعاء في كولومبو، قال رئيس سريلانكا أننا نعتقد أن هناك فرصة جيدة لمزيد من تحسين مستوى العلاقات بين البلدين، وذكر أنه في المحادثات بين مسؤولي البلدين، تم بحث سبل تعزيز العلاقات وجرت دراسة التفاعلات قدر الإمكان بعناية، واقترح العمل بشكل أكثر نشاطًا لتعميق العلاقات السياسية بين برلماني البلدين.

وأعرب رانيل ويكرمسينغه عن تقديره لمشاركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عملية البناء والإعمار في بلاده، بما في ذلك تصميم وتنفيذ مشروع أومااويا للطاقة الكهرومائية، وقال: اليوم، تعيد سريلانكا بناء نفسها وتتقدم بدعم من الأصدقاء، وخاصة إيران. وفي هذا الصدد، قررنا عقد الاجتماع المقبل للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي الثنائي في أقرب وقت ممكن لتسهيل وتسريع هذه العملية، كما بحثنا سبل تحسين مستوى العلاقات الاقتصادية.

ورحب باقتراح الرئيس الايراني لتشكيل فريق عمل يتكون من المسؤولين المعنيين لتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وصرح أن سريلانكا تدعو أيضًا للمزيد من التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والسياحة والعلوم والتعاون التعليمي والرياضي.

واعرب الرئيس السريلانكي عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين البلدين، وقال: "إن الأحداث والتطورات في المنطقة كانت إحدى النقاط المحورية في مفاوضاتنا اليوم، وقد أدنا الهجوم على القنصلية الايرانية في سوريا، لأننا نعتبره اعتداء على كافة المعاهدات والقوانين الدولية.

واضاف: كما أجرينا مناقشات مهمة حول حقوق شعب فلسطين وغزة. ويتفق البلدان على ضرورة وقف أعمال القتل والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، ويريان أنه لا توجد أي ذريعة يمكن ان تبرر استمرار هذه الجرائم. الموقف الرسمي لسريلانكا بشأن القضية الفلسطينية هو تشكيل الدولة الفلسطينية المستقلة.

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