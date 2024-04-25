أمين مجلس الأمن القومي الايراني يجتمع مع مسؤولي 3 دول في سان بطرسبورغ

ويزور أحمديان، سان بطرسبرغ بدعوة من أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف.

وبعد أن ألقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني كلمة أمام ممثلي 106 دولة وحضر غداء العمل للمسؤولين السياسيين والأمنيين في الدول الأعضاء في مجموعة البريكس، التقى كلا من تشن ون تشينغ، أمين اللجنة السياسية والقانونية للمكتب المركزي للحزب الشيوعي الصيني، والسيدة بام مديرة جهاز أمن الدولة بجنوب أفريقيا وسيلسو أموريم، المستشار الخاص لرئيس البرازيل، حيث تباحث معهم بشان العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني قد التقى أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف ووقع معه مذكرة تعاون لتطوير العلاقات بين البلدين في المجال الاستراتيجي.

كما التقى أحمديان، مساء الثلاثاء، في اليوم الأول من زيارته إلى سان بطرسبورغ، بنظيره العراقي قاسم الأعرجي.

وانطلق الاجتماع الدولي الثاني عشر لكبار مسؤولي الدول في الشؤون الأمنية يوم الأربعاء بحضور علي أكبر أحمديان ممثل قائد الثورة وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

انتهى ** 2342