روسيا: سيتم تنفيذ الاتفاقيات الأمنية مع إيران و3 دول أخرى هذا العام

ونقلا عن وكالة تاس، قال فيرشينين: سيتم تنفيذ الاتفاقيات الدولية لأمن المعلومات مع إيران وميانمار وأوزبكستان وإثيوبيا هذا العام. نعمل أيضًا على إبرام اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

وأكد أن إقامة تعاون بين روسيا والدول الأخرى في مجال أمن المعلومات وإجراء مشاورات الخبراء في هذا المجال يمثل أولوية بالنسبة لروسيا.

وفي اطار الدبلوماسية الأمنية النشطة والتعاون الأمني ​​الإقليمي، تم التوقيع على مذكرة تفاهم أمني مساء الأربعاء بين علي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن القومي في الاتحاد الروسي.

وبناء على مذكرة التفاهم هذه، سيرتفع مستوى العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاستراتيجية.

وعقد يوم الاربعاء الاجتماع الدولي الثاني عشر لكبار ممثلي الدول في الشؤون الأمنية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، بحضور علي أكبر أحمديان ممثل قائد الثورة وأمين المجلس الأعلى للامن القومي.

وصرح باتروشيف، بان الاجتماع حضره أمناء مجلس الأمن ومستشارو الأمن القومي ونواب رؤساء الوزراء ورؤساء أجهزة الأمن والمخابرات من 106 دول.

كما عقدت في قمة سان بطرسبورغ أربعة اجتماعات بعنوان "ضمان أمن المعلومات في العالم الناشئ متعدد الأقطاب (التهديدات والفرص)"، و"الحفاظ على الهوية الوطنية والقيم التقليدية للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار الدولي"، و"التعاون الدولي للتعامل مع الهجرة غير الشرعية" و"قضايا حماية السكان في النزاعات العسكرية وحالات الطوارئ الطبيعية وغير الطبيعية".

وأقيم على هامش الاجتماع معرض للمنتجات العسكرية والتقنيات المتقدمة وأمن المعلومات والتعامل مع التحديات الجديدة والطاقة النووية.

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