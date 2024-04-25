إيران تلاقي اوزبكستان في نصف نهائي كأس آسيا لكرة الصالات

وسجل بهروز عظيمي (8) وسالار آغابور (10) وسعيد أحمد عباسي (24) ومهدي كريمي (26 و36) وعلي أصغر حسن زاده (37) أهداف إيران، في حين أحرز دونيربيك أمانبايف (9) هدف قرغيزستان.

وتأهلت إيران لتقابل في الدور قبل النهائي أوزبكستان التي تغلبت على فيتنام 2-1 مساء الاربعاء.

وفي المباريات الاخرى للدور ربع النهائي فازت اوزبكستان على فيتنام 2-1 وتايلندا على العراق 3-2 وطاجيكستان على افغانستان 2-1 .

وفي الدور نصف النهائي تلتقي ايران مع اوزبكستان ، وطاجيكستان مع تايلندا ليلتقي الفائزان من المباراتين في النهائي فيما يلعب الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وكانت ايران قد فازت في دوري المجموعات ضمن المجموعة الرابعة على افغانستان 3-1 والبحرين 5-3 والكويت 4-0 .

وتاهلت المنتخبات الاربعة التي تاهلت الى الدور نصف النهائي للبطولة الاسيوية وهي ايران واوزبكستان وطاجكستان وتايلندا، الى كاس العالم لكرة الصالات التي ستجري في اوزبكستان.

انتهى ** 2342