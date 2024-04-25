العميد سريع: استهدفنا سفينتين أميركيتين وأخرى إسرائيلية في خليج عدن والمحيط الهندي

وقال العميد سريع إنّ القوات البحرية اليمنية استهدفت السفينة الأميركية (MAERSK YORKTOWN) في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحريةِ المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة.

وتابع أنّ سلاح الجو المسيّر نفّذ عمليتين عسكريتين، استهدفت إحداهما مدمّرة حربية أميركية في خليج عدن، وأخرى استهدفت سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيّرة.

وأضاف العميد سريع أنّ "سلاح الجو المسيّر استهدف السفينة الإسرائيلية (MSC VERACRUZ) في المحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيّرة وقد حقّقت العمليتان أهدافهما".

وأكد استمرار القوات المسلحة اليمنية في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي، وكذلك في المحيط الهندي حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشدد العميد سريع على أنّ القوات المسلحة اليمنية ماضية في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد الأهداف المعادية كافة في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، دفاعاً عن اليمن، وتأكيداً للموقف المساند للشعب الفلسطيني.

واول أمس، قال المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن، إنّه يأمل من القوات المسلحة اليمنية تصعيد عملياتها ضد الملاحة الصهيونية، ومن يرتبط بها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي.

ووجّه المكتب السياسي "نداء الإنسانية للعالم أن يتحرّك لوقف الإجرام الصهيوني"، مؤكداً استمرار "الشعب اليمني العزيز في موقفه المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في غزة".

انتهى ** 2342