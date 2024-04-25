وزير الارشاد الاسلامي: تفعيل 6 بيوت ثقافية ايرانية في باكستان

وأبلغ اسماعيلي الصحفيين على هامش زيارته لباكستان ضمن الوفد المرافق لرئيس الجمهورية انه كانت لدينا في باكستان منذ السنين الماضية اكثر من 6 بيوت ثقافية الى جانب المستشارية الثقافية، اذ تقرر خلال المحادثات مع السلطات المحلية الباكستانية تفعيل جميع البيوت الثقافية الايرانية هناك.

واضاف ان رئيس الجمهورية اكد خلال اللقاء مع السلطات المحلية باقليم البنجاب على بذل المزيد من الجهد لتعليم اللغة الفارسية وذلك نظرا الى مكانة الشاعر اقبال اللاهوري والشعر الفارسي.

وتابع وزير الثقافة والارشاد الاسلامي اننا نهتم بذلك بتعزيز البيوت الثقافية والتعامل الثقافي المشترك بما في ذلك انتاج الافلام السينمائية اذ تم وضع نص نهائي لفيلم اقبال اللاهوري على ان يبدا رئيس المؤسسة السينمائية الايرانية مع نظيره الباكستاني العمل لتنفيذ المشروع قريبا.

واكد اننا نتابع ايضا موضوع تعليم اللغة الفارسية ووجود اساتذة اللغة الفارسية الايرانيين في باكستان وكذلك وجود المزيد من الطلبة الايرانيين في المساحات الجامعية والثقافية.