٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٩:٤٣ ص
رمز الخبر: 85456359
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journalistکاظم شماعییان

الهند ضيف شرف في معرض طهران الدولي للكتاب

٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٩:٤٣ ص
رمز الخبر: 85456359
الهند ضيف شرف في معرض طهران الدولي للكتاب

طهران/ 25 نيسان/ابريل/ارنا – اعلن مسؤول بمحافظة طهران ان الهند ستحل ضيف شرف على الدورة ال35 لمعرض طهران الدولي للكتاب الذي يبدأ اعماله اعتبارا من 8 ايار/مايو المقبل.

وقال مساعد محافظ طهران للشؤون الامنية والشرطية كمال سادات انه تم اتخاذ التدابير والاجراءات الامنية اللازمة لاقامة المعرض.

واشار الى ان الدورة ال35 لمعرض طهران الدولي للكتاب ستنطلق اعتبارا من 8 ايار/مايو المقبل في مصلى الإمام الخميني (رض) بطهران موضحا ان مسؤولين من 40 بلدا في العالم سيشاركون في حفل افتتاح المعرض الذي يستمر حتى 18 ايار/مايو.

واوضح ان المعرض سيفتح ابوابه امام الجمهور في العاشرة صباحا حتى الساعة 20 من مساء اليوم ذاته على ان يتم تمديد فترة زيارة المعرض ساعة واحدة يومي الخميس والجمعة.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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