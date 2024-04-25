الهند ضيف شرف في معرض طهران الدولي للكتاب

وقال مساعد محافظ طهران للشؤون الامنية والشرطية كمال سادات انه تم اتخاذ التدابير والاجراءات الامنية اللازمة لاقامة المعرض.

واشار الى ان الدورة ال35 لمعرض طهران الدولي للكتاب ستنطلق اعتبارا من 8 ايار/مايو المقبل في مصلى الإمام الخميني (رض) بطهران موضحا ان مسؤولين من 40 بلدا في العالم سيشاركون في حفل افتتاح المعرض الذي يستمر حتى 18 ايار/مايو.

واوضح ان المعرض سيفتح ابوابه امام الجمهور في العاشرة صباحا حتى الساعة 20 من مساء اليوم ذاته على ان يتم تمديد فترة زيارة المعرض ساعة واحدة يومي الخميس والجمعة.