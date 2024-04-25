القائد العام للجيش: الوعد الصادق، كانت مظهرا للوحدة بين الجيش والحرس ووزارة الدفاع

وزار الفريق موسوي اليوم مركز قيادة ورصد عمليات الجيش، ليشيد بكل القوات لا سيما قوات الدفاعات الجوية والقوات الجوية واسر المقاتلين والقيادات وقال ان هذه العملية، نفذت بنجاح بمساهمة قوة الجو فضاء التابعة للحرس الثوري وتعاون الجيش ووزارة الدفاع وتوجيه الأركان العامة للقوات المسلحة.

واكد ان هذه العملية ادخلت السرور على قلوب جميع اصدقاء الثورة الاسلامية واذهلت الاعداء ازاء قوة الردع الايرانية.

وشدد القائد العام للجيش على ضرورة استمرار وجهوزية مركز القيادة ورصد عمليات الجيش موضحا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ليست بصدد توسيع رقعة الحرب لكنها سترد في حرب الارادات على اي معتد ردا اكثر ايلاما من السابق.