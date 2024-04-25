ايران تشارك في مؤتمر بريكس لتطورات الشرق الاوسط بموسكو

ويشارك وفد من الجمهورية الاسلامية الايرانية في المؤتمر برئاسة علي باقري مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية.

وتستضيف روسيا بوصفها الرئيس الدوري لمجموعة بريكس للعام الجاري، هذا المؤتمر.

وافتتح المؤتمر، الممثل الخاص للرئيس الروسي شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا مساعد وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف.

وقدم مندوب الامم المتحدة تقريرا عن آخر مستجدات الوضع في غزة والازمة الانسانية في فلسطين وكذلك مهاجمة موظفي المنظمة الدولية.

ومن المقرر ان يلقي مساعد وزير الخارجية الايراني علي باقري كلمة في المؤتمر يتناول فيها مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية من تطورات الشرق الاوسط في ظروف استمرار قتل الشعب الفلسطيني البرئ على يد الكيان المحتل للقدس والاعتداءات الاخيرة لهذا الكيان على بلدان المنطقة بما فيها القنصلية الايرانية في دمشق.

وكان باقري قد التقى قبل افتتاح المؤتمر، بوغدانوف وتباحث معه في القضايا ذات الاهتمام المشترك.