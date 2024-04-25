وزير الخارجية: البيت الابيض، يجب أن يتوقف عن دعم جرائم حرب الكيان الاسرائيلي

وتعليقا على قمع الطلبة الامريكيين على يد الشرطة الامريكية بسبب دعم هؤلاء الطلبة لفلسطين، كتب امير عبد اللهيان على حسابه الرسمي في منصة "اكس": ان تعامل قوات الامن والشرطة الامريكية بعنف مع الاساتذة والطلبة الامريكيين المحتجين في مختلف الجامعات الامريكية على الابادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي يثير قلق وسخط الراي العام العالمي بشدة.

واضاف ان هذا القمع والاضطهاد ياتي في اطار استمرار دعم واشنطن التام للكيان الاسرائيلي ويشير بوضوح الى ازداوجية المعايير والسلوك المتناقض للادارة الامريكية ازاء حرية التعبير عن الراي.

وتابع انه على خلفية الابادة الجماعية ضد عشرات الالوف من النساء والاطفال الفلسطينيين لا سيما بعد الكشف عن المقابر الجماعية للمرضى والجرحى والطاقم الطبي في محيط مستشفى ناصر في قطاع غزة، فان الموجة العالمية للسخط والكراهية للكيان الاسرائيلي وحماته، باتت واضحة للعيان ولا يمكن انكارها.

واكد وزير الخارجية بقوله: على البيت الابيض ان يتوقف فورا عن دعم جرائم حرب الكيان الاسرائيلي وان يتحمل المسؤولية.