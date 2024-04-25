رئيسي: دماء شهداء هجوم دمشق الارهابي، جلبت الذل والهوان للكيان الصهيوني

وقد زار الرئيس رئيسي اليوم منزل الشهيد علي اقابابائي المدافع عن مراقد اهل البيت (ع) وهو من شهداء الهجوم الارهابي للكيان الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق، والتقى افراد اسرة هذا الشهيد.

وقال رئيس الجمهورية ان هذا الشهيد الذي كان في مهمة كبيرة للحفاظ على امن البلاد والمنطقة، استشهد على يد اشقى الاشقياء.

واشار الى الرد المقتدر للقوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية على جريمة الكيان الصهيوني وقال ان آثار وبركات دماء هؤلاء الشهداء الابرار ستؤدي في نهاية المطاف الى الزوال الكامل لهذا الكيان الخبيث والمجرم.