٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٦:٤٩ م
رمز الخبر: 85456928
T T
٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

رئيسي: دماء شهداء هجوم دمشق الارهابي، جلبت الذل والهوان للكيان الصهيوني

٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٦:٤٩ م
رمز الخبر: 85456928
رئيسي: دماء شهداء هجوم دمشق الارهابي، جلبت الذل والهوان للكيان الصهيوني

طهران/ 25 نيسان/ابريل/ارنا – قال رئيس الجمهورية ابراهيم رئيس الذي زار اليوم الخميس منزل الشهيد علي اقابابائي وهو من شهداء الهجوم الارهابي للكيان الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق، قال ان الدماء الزكية لهؤلاء الشهداء حققت العزة والشموخ لجبهة المقاومة وجلبت الذل والهوان لهذا الكيان الاجرامي.

وقد زار الرئيس رئيسي اليوم منزل الشهيد علي اقابابائي المدافع عن مراقد اهل البيت (ع) وهو من شهداء الهجوم الارهابي للكيان الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق، والتقى افراد اسرة هذا الشهيد.

وقال رئيس الجمهورية ان هذا الشهيد الذي كان في مهمة كبيرة للحفاظ على امن البلاد والمنطقة، استشهد على يد اشقى الاشقياء.

واشار الى الرد المقتدر للقوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية على جريمة الكيان الصهيوني وقال ان آثار وبركات دماء هؤلاء الشهداء الابرار ستؤدي في نهاية المطاف الى الزوال الكامل لهذا الكيان الخبيث والمجرم.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

تعليقك

You are replying to: .