مقتل ارهابيين اثنين في هجوم بطائرة مسيرة للقوات الامنية في ضواحي زاهدان

زاهدان/ 25 نيسان/ابريل/ارنا- نفذت القوات الامنية الايرانية هجوما بطائرة مسيرة على سيارة للإرهابيين في ضواحي مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران مما ادى إلى مقتل إرهابيين اثنين.

وتم استهداف سيارة الإرهابيين خلال عملية بطائرة مسيرة للقوات الأمنية في منطقة شورو باتجاه سرجنكل في ضواحي مدينة زاهدان. وفي هذه العملية الناجحة قُتل إرهابيان إثنان. وسيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية في وقت لاحق. انتهى ** 2342