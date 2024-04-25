٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٥ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85457029
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وزير الدفاع الايراني يصل إلى العاصمة الكازاخية آستانا

٢٥‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٥ م
رمز الخبر: 85457029
وزير الدفاع الايراني يصل إلى العاصمة الكازاخية آستانا

طهران / 25 نيسان/ابريل/ارنا- وصل العميد محمد رضا آشتياني وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايرانية إلى العاصمة الكازاخستانية آستانا.

وتاتي زيارة العميد آشتياني إلى آستانا للمشاركة في اجتماع وزراء الدفاع للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وتتضمن زيارة وزير الدفاع الايراني القاء كلمة في الاجتماع واجراء محادثات مع وزراء الدفاع للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي.

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