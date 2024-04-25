وزير الدفاع الايراني يصل إلى العاصمة الكازاخية آستانا

وتاتي زيارة العميد آشتياني إلى آستانا للمشاركة في اجتماع وزراء الدفاع للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وتتضمن زيارة وزير الدفاع الايراني القاء كلمة في الاجتماع واجراء محادثات مع وزراء الدفاع للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي.

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