قوات طالبان افرجت عن 6 من حرس الحدود الايراني بعد اعتقالهم بضع ساعات

واورد الموقع الخبري لقوات الشرطة الايرانية يوم الخميس؛ انه بعد الإجراءات اللازمة التي اتخذتها إيران، تم الافراج عن 6 من كوادر حرس الحدود الإيرانيين اعتقلتهم قوات طالبان شرق البلاد بحجة دخولهم غير الشرعي لاراضي افغانستان.

وافاد بيان صادر عن قوات حرس الحدود في البلاد، مساء الخميس: بعد ظهر اليوم (الخميس)، اعتقلت قوات طالبان 6 من كوادر فوج الاحتياط الحدودي الايراني بمحافظة خراسان الجنوبية، حينما كانوا حاضرين عند نقطة الصفر الحدودية لمراقبة الشريط الحدودي.

واضاف البيان: إن هؤلاء الافراد تفاوضوا من أجل منع حدوث أي توتر حدودي وتلبية طلب قوات طالبان لحل سوء التفاهم.

وتابع البيان انه بعد ساعات قليلة، وبعد وصول حرس الحدود من الدرجة الثانية وعقد اجتماع حدودي مع الجانب الافغاني انتهت القضية، وعاد كوادر الحدود الى البلاد بكامل الاحترام واتم الصحة والعافية.

وتشترك محافظة خراسان الجنوبية في حدود طولها 331 كيلومترًا مع أفغانستان في المدن الاربع سربيشة ونهبدان ودرميان وزيركوه.

انتهى ** 2342