٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٥:٢٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85457113
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وزير الطاقة الايراني: انشأنا الكثير من محطات الكهرباء في الخارج

٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٤، ٥:٢٧ ص
رمز الخبر: 85457113
وزير الطاقة الايراني: انشأنا الكثير من محطات الكهرباء في الخارج

طهران / 26 نيسان/ابريل/ارنا- اعلن وزير الطاقة الايراني علي اكبر محرابيان عن انشاء الكثير من محطات توليد الكهرباء في الخارج وكذلك اجراء اعمال الصيانة والتاهيل.

وقال محرابيان في تصريح له يوم الخميس على هامش افتتاح خط إنتاج ملفات مولدات الطاقة وزيارته لشركة إصلاح قطع غيار محطات الطاقة الإيرانية في فرديس بمحافظة البرز غرب طهران: ان أحد القطاعات التي نصدر فيها أكبر قدر من الخدمات الهندسية هو قطاع محطات توليد الكهرباء ، حيث تم حتى الآن انشاء الكثير من محطات الطاقة في الخارج، كما قمنا في السنوات الأخيرة بإصلاح وإعادة تاهيل محطات توليد الطاقة في العديد من البلدان.

وأعلن وزير الطاقة أنه بفضل جهود الخبراء الإيرانيين، يتم الآن تصنيع حوالي 95% من قطع ومعدات محطات الطاقة وصناعة الكهرباء في البلاد محليا.

وقال وزير الطاقة: الأجزاء التي تم تصنيعها لأول مرة في البلاد بالتعاون مع الشركات المعرفية ذات جودة عالية، وسوف تتحسن أوضاع محطات الطاقة الكهرومائية والحرارية في البلاد كل يوم باستخدام قدرات الشركات المعرفية.

انتهى ** 2342

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