إيران مستعدة لتوفير الطاقة المستدامة للمنطقة واوروبا رغم العقوبات الظالمة

جاء ذلك في تصريح لنائب رئيس الجمهورية رئيس منظمة التخطيط والميزانية الايرانية داود منظور خلال لقائه نائبة الامين العام للامم المتحدة والمديرة التنفيذية لـ "سكاب"، في اليوم الثاني من زيارته لبانكوك للمشاركة في الاجتماع السنوي الثمانين لـ SCAP.

وفي هذا اللقاء الذي عقد في مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (SCAP) في بانكوك، أكد منظور على ضرورة توسيع التعاون ودور المؤسسات التنموية مثل SCAP في تعزيز تنمية البلدان، وقال: ان استخدام قدرات المؤسسات التابعة للأمم المتحدة مهم في تطوير التعاون الإقليمي واستكمال الممرات ومواجهة الجفاف.

*استعداد إيران لتوفير الطاقة المستدامة للمنطقة رغم العقوبات الظالمة

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى توسيع التعاون الإقليمي على مختلف المستويات، وقال: على الرغم من العقوبات الظالمة، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتوفير الطاقة المستدامة التي تحتاجها دول المنطقة، بما في ذلك تركيا وباكستان والهند، وكذلك الغاز الذي تحتاجه الدول الأوروبية.

*ضرورة زيادة دور الاقتصاد الرقمي

وبالنظر إلى أهمية اجتماع SCAP لهذا العام، أكد نائب رئيس الجمهورية على ضرورة زيادة دور الاقتصاد الرقمي في مستقبل الاقتصاد العالمي وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع اهتمامها باستخدام كافة قدرات الأمم المتحدة في طريق التنمية المستدامة، مستعدة أيضا للتعاون في مجال الرقمنة.

وتابع رئيس منظمة التخطيط والميزانية مشيراً إلى الطبيعة الموجهة نحو حل المشكلات لخطة التنمية السابعة، وقال: في توفير الموارد المالية اللازمة للنمو الاقتصادي، فإننا نولي اهتماماً أيضاً لاستخدام الموارد الدولية.

واعتبر دور جمهورية إيران الإسلامية اساسيا في دعم أنشطة مركز الأمم المتحدة لتطوير إدارة معلومات الكوارث في آسيا والمحيط الهادئ (Epidim) باعتباره إحدى المؤسسات الإقليمية التابعة لـ SCAP ومقرها في طهران، وقال: نستخدم كافة إمكانيات إبيديم، ولدينا تجارب ناجحة في الحد من الكوارث يمكننا التشارك بها مع الدول الأخرى.

*الاستعداد للتعاون في مجال إدارة الموارد المائية مع الأمم المتحدة

وتابع منظور: من التجارب الناجحة لبلادنا تلك المكتسبة في مجال التحكم وإدارة الموارد المائية وتحلية المياه، ونتيجة لتأثير التغير المناخي في حدوث موجات الجفاف المتتالية وانخفاض الموارد المائية، فان التعاون المشترك، وخاصة مع الدول المجاورة، أمر ذو أهمية مضاعفة.

وأشار رئيس منظمة التخطيط والميزانية إلى نقص الموارد المائية باعتباره أحد أهم التحديات في العالم وقال: نحن مستعدون للتعاون مع الأمم المتحدة في مجال إدارة الموارد المائية.

وذكر أننا سنكون سعداء بمساعدة مختلف دول المنطقة، وخاصة الدول غير الساحلية، فيما يتعلق بنقل البضائع، وقال: يمكن لشركة SCOP أن تلعب دورًا أكبر في هذا المجال والجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة أيضًا لاداء دورها من خلال تشكيل فريق عمل مع دول المنطقة في اطار SCAP.

وأكد منظور على ضرورة زيادة دور الاقتصاد الرقمي في اقتصاد الدول والتعاون مع "سكاب" في مجال الاقتصاد الرقمي، وأعلن اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتعاون بشكل أكبر مع "سكاب" واللجان ذات الصلة.

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