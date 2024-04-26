العميد سريع: استهدفنا سفينة إسرائيلية في خليج عدن وأهداف أخرى في أم الرشراش المحتلة

وأكّد سريع، تالياً بيان القوات المسلحة اليمنية الخميس، أنّه تمّ استهداف السفينة "MSC DARWIN" التابعة للاحتلال "بعددٍ من الصواريخ البحرية المناسبة، والطائرات المُسيّرة"، مُشدّداً على أنّ العملية حقّقت أهدافها بنجاح.

وكشف العميد سريع عن إطلاق القوة الصاروخية اليمنية عدداً من الصواريخ الباليستية والمُجنّحة على عددٍ من الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.

وأضاف في البيان أنّ القوات المسلحة اليمنية "تؤكّد استمرارها في نصرة الشعبِ الفلسطيني من خلال منع الملاحة الإسرائيلية، أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي وفي المحيط الهندي".

وشدّد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية على استمرارها في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، موضحاً أنّ العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

يُذكر أنّ سريع أعلن، الأربعاء، عن استهدافاتٍ قامت بها القوات اليمنية محقّقةً إصاباتٍ دقيقة، وجّهت من خلالها ضرباتٍ لسفينتين أميركيتين في خليج عدن، بعددٍ من الصواريخ البحرية المناسبة وسلاح الجو المُسيّر، وأخرى إسرائيلية في المحيط الهندي، بعددٍ من الطائرات المُسيّرة.

ويُشار إلى أنّ قائد حركة أنصار الله اليمنية، السيد عبد الملك الحوثي، أشار في كلمةٍ له الخميس، إلى أنّ جبهة اليمن المساندة لقطاع غزة مستمرة في عملياتها العسكرية، مشدّداً على السعي لتوسيع العمليات وتقويتها في المحيط الهندي، "على نحو لم يكن وارداً أبداً في الحسابات الأميركية والبريطانية والإسرائيلية".

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